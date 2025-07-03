Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinin Morfoloji binası sorununu TBMM’de dile getirdi.

Morfoloji binasını, Hitit Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde fakülteyi birincilikle bitiren Kerim Topçu’nun konuşmasını hatırlatarak meclis gündemine getiren Milletvekili Tahtasız, konuşmasında şunları söyledi:

“Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesini birincilikle bitiren öğrencimiz Kerim Topçu mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında tıp fakültesi binasının yetersizliğine dikkat çekerek binanın sınıflarıyla, çalışma odalarıyla, yaşam alanlarıyla üniversite eğitimi alan öğrencilere uygun olmadığını vurguladı.

Her ne kadar hocalarımız şartlarımızı iyileştirmek için büyük gayretler gösterse de İkbalkent’teki fakülte binamız sınıflarıyla, çalışma odalarıyla, yaşam alanlarıyla üniversite eğitimi alan öğrenciler uygun değil dedi. Biz bunu yıllardır dile getirdik. Buradan Çorum’un Rektörüne ve yetkililerine sesleniyorum: Morfoloji binamızı bir an önce yapalım ve bu çocuklarımız iyi eğitim alsın.”