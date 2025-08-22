Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Sivas’ta düzenlenecek miting öncesinde CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile bir araya geldi.

Özel, 22 Ağustos Cuma günü saat 18.00’de Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak miting için kente gelirken, havaalanında partililer tarafından karşılandı. Karşılama töreninde CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da hazır bulundu.

Tahtasız, Özel ile buluşmasının ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i Cumhuriyet’in kenti Sivas’ta karşıladık. Millet iradesinin sesi, Cumhuriyet Meydanı’ndan yükselecek. Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde görene kadar meydanlar bizimdir. Umut kazanacak, cesaret kazanacak; biz kazanacağız, Türkiye kazanacak.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 18.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Sivaslılara hitap edecek.