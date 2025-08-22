Bugün oynanacak Arca Çorum FK-Sarıyer maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Lige iki maçta 2 galibiyet alarak fırtına gibi başlayan kırmızı siyahlılar, bugün saat 21.30'da ligin yeni takımlarından Sarıyer'i konuk edecek.

Sarıyer Regattin'i kadrosuna kattı
Eze, Yusuf Erdoğan ve Samudio gibi yıldızlarıyla 3'te 3 yapmak isteyen kırmızı siyahlıların Sarıyer mücadelesini TRT Spor ve Beinsports 2 naklen verecek.

Mücadeleyi Çorum'dan izleyemeyen Çorum FK sevdalıları akşam TRT Spor ve Beinsports 2'den canlı izleyebilecek.

Muhabir: Fatih Battar