CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Bakan Abdulkadir Uraloğlu’na havaalanı ve Çorum’un karayolu ağına ilişkin sorular yöneltti.

Mehmet Tahtasız’ın sorularına yazılı yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

HAVALİMANI YATIRIM PROGRAMINDA YOK

Soru 1- Çorum Havalimanı yapılacak mı?

Çorum ilimizde havalimanı yapılması hususunda planlanan bir proje bulunmamakla birlikte bölgenin yolcu potansiyeli, ekonomik açıdan gelişmişlik seviyesi vb. durumlar göz önünde bulundurularak yakın illerdeki havalimanlarının ihtiyaç duyulan kapasiteyi karşılayamaması durumunda, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ilkesi doğrultusunda yeniden değerlendirilecektir.

Soru 2- Çorum ilinde 2002 yılında rafa kaldırdığınız, yüzde 22’si tamamlanan havalimanımız yapılacak mı?

Çorum Havalimanı ihalesi 27.11.1996 tarihinde Çorum Valiliği tarafından gerçekleştirilmiş ancak Stol Havaalanı inşaatlarının yatırım programından çıkarılmasına dair 27.12.2002 tarihli Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve Bakanlar Kurulu’nun 30.12.2002 tarihli kararı doğrultusunda Çorum Stol Tipi Havalimanının inşaatı da durdurulmuştur. Havalimanlarının yapımı hava ulaşımına yönelik talep tahmin analizleri ve diğer ulaşım modları da (hızlı tren hatları, demiryolu, karayolu vs.) dikkate alınarak planlanmakta olup halihazırda etüt faaliyetleri devam eden Çorum Stol Tipi Havalimanının proje ve yapım faaliyetleri, yolcu potansiyelindeki artış doğrultusunda yürütülecektir.

KIRKDİLİM TÜNELİ 2025 SONUNA KALDI

Soru 3- Kırkdilim Tünelleri ne zaman bitecektir?

Kırkdilim Tünellerinin 2025 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

Soru 4- Çorum-İskilip Yolu ne zaman tamamlanacaktır?

Çorum-İskilip Devlet yolunun proje güzergahı 17,4 km bölünmüş yol, 33,6 km tek yol olmak üzere toplam 51 km uzunluğunda ve bitümlü sıcak karışım standardındadır. Kalan 16 km’lik kesimde çalışmalar ödenekler ve iş programı dahilinde devam etmekte olup 2026 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir..

İSKİLİP- TOSYA YOLU PROJESİ ONAYLANDI

Soru 5- İskilip-Tosya yolu ne zaman tamamlanacaktır?

İskilip Tosya yolunun kesin projesi onaylanmıştır. Projenin toplam uzunluğu 22,2 kilometre olup 1A-BSK standardındadır. Yatırım programında bulunmakta olan yolun ihalesi bütçe imkanları dahilinde değerlendirilebilecektir.

Soru 6- Çorum-Ortaköy yolu ne zaman tamamlanacaktır?

Çorum-Cemilbey-Ortaköy İl Yolu 32,9 km uzunluğunda ve sathi kaplamalı tek yol standardındadır. Çalışmalar ödenekler ve iş programı dahilinde devam etmekte olup 2027 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

OSMANCIK YOLU 2026’DA TAMAMLANACAK

Soru 7- Çorum Osmancık yolu ne zaman tamamlanacaktır?

Osmancık yolunun toplam uzunluğu 51,2 km olup bugüne kadar 18,5 km bölünmüş yol bitümlü sıcak karışım (BY-BSK) ve 10,5 km bölünmüş yol sathi kaplama (BY-SK) olmak üzere toplam 29 km bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Kalan kesimlerde çalışmalar devam etmekte olup 2026 yılı içinde yolun tamamlanması hedeflenmektedir.

Soru 8- Çorum Mecitözü Amasya yolu ne zaman tamamlanacaktır?

Çorum-Mecitözü-Amasya yolu 61,8 km uzunluğunda ve BY-BSK standardındadır. Yolun Çorum tarafından 27 km BY-BSK tamamlanmıştır. Kalan kesimde çalışmalar ödenekler ve iş programı dahilinde devam etmekte olup 2026 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.