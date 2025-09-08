AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın emniyet güçlerine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Alar, Tahtasız’ın, “İnsan bu kadar onursuz olur, iki arkadaşınız katledildi daha kendinizi koruyamıyorsunuz.” şeklindeki sözlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Tahtasız’ın polise sandalye fırlattığı görüntülere de değinen Alar, "Polise sandalye de fırlatan bu vekil ne Çorum’a yakışıyor ne de ülkeye. Yazık" diyerek tepki gösterdi.