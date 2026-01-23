CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Saat Kulesi'ne Türk bayağı asarken talihsiz bir kaza sonucu yaralanan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Tahtasız; "Çorum Belediye Başkanı Sn. Halil İbrahim Aşgın'ın talihsiz bir kaza sonucu başını çarptığını ve dikiş atıldığını öğrendim. Halil İbrahim Aşgın Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisini en kısa sürede makamında ve Çorum sokaklarında görmek istediğimi iletiyorum." ifadelerini kullandı