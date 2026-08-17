Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere bugün Çorum’a geliyor.

Bakan Bolat, Çorum programına saat 12.00’de Çorum Valiliği ziyaretiyle başlayacak. Saat 13.00’te Çorum Ticaret İl Müdürlüğü ve Çorum Gümrük Müdürlüğünü ziyaret edecek olan Bolat, saat 13.45’te Çorum Belediye Başkanlığında temaslarda bulunacak.

Bakan Bolat, siyasi parti ziyaretleri kapsamında saat 14.30’da MHP Çorum İl Başkanlığını, saat 15.15’te ise AK Parti Çorum İl Başkanlığını ziyaret edecek.

Çorum’daki temaslarını sürdürecek olan Bolat, saat 16.00’da Çorum Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenecek Çorum’daki sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısına katılacak.

Bolat, programının son bölümünde saat 17.30’da Çorum Organize Sanayi Bölgesinde OSB Yönetim Kurulu ile bir araya gelecek.