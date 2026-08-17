Çorum İmam Hatipliler Derneği (ÇORİMDER) 13. Geleneksel Keşkek Günü ve İmam Hatipliler Buluşması programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen program Çorum Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ve Tunahan Yücel'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

YURT BİNASININ YENİDEN YAPILMASI İÇİN YARDIM TALEBİ

ÇORİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Boyraz, okul bahçesindeki yurt binasını yenilemek istediklerini ifade ederek, "Yurt binası İMVAK tarafından yapılmış ve artık günümüzde ihtiyaçları karşılamıyor. Yeni bir yurt binası yapmayı istiyoruz. Altında da cadde kenarında dükkanlar yer alacak ve buralardan elde edilecek gelirle öğrenci yurdunun ihtiyaçları karşılanabilecek. İMVAK'tan bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

OKUL BİNASI YIKILIP YENİDEN YAPILACAK

Mevcut okul binasının da eski olduğunu ve yıkılıp yenisinin yapılması için çalışma başlatıldığını kaydeden Ayhan Boyraz, "Okulda daha önce güçlendirme yapıldı ancak fiziki olarak ihtiyaçları karşılamıyor. Binanın yıkılıp butik bir okul yapılmasını istiyoruz.

Dönemin Çorum Valisi İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi tarafından bu yönde bir çalışma başlatılmıştı. Sürecin hızlandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇORİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Boyraz'ın açılış konuşmasının ardından 1960-1967 mezunlarından Mehmet Gültekin ile yeni mezunlardan Halil Enes Kise eski ve yeni mezunlar adına konuşma yaptılar.

AYKUT KUŞKAYA'DAN MİNİ KONSER

Ünlü müzisyen Aykut Kuşkaya'nın Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Proje Okulu öğrencileri ile birlikte verdiği mini konserin ardından program konuşmalarla devam etti.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, ÖNDER Amasya Şube Başkanı İbrahim Aslan, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, AK Parti Çorum eski Milletvekili Erol Kavuncu ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın konuşmalarının ardından program sona erdi.

Programa MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayip Sarı, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İç Anadolu Bölge Başkanı Yakup Taş ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın sonunda ise davetlilere keşkek ikram edildi.