Anadolu'nun yakın tarihinde derin izler bırakan Maraş ve Çorum olaylarının öncesi ve sonrasını ele alan kitabın yazarı Av. Sadık Eral, gazetemizi ziyaret ederek yeni eserini takdim etti.

KARA GÜNLERİ AYDINLATMAK YURTTAŞLIK GÖREVİMDİ

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Av. Sadık Eral, o dönemlere bizzat tanıklık ettiğini belirterek, "Çorum katliamının yaşandığı o kara günlerde o tarihte Ankara Hukuk Fakültesinde öğrenciydim. Çorum katliamını bizzat yaşadım. Aynı gök kubbenin altında aynı kadere baş koyduğumuz, aynı dili konuştuğumuz, aynı türküleri söyleyip aynı ağıtlara göz yaşı döktüğümüz, aynı bayrağın altında birlikte yaşadığımız insanlar tarafından aynı minibüste birlikte yolculuk ettiğim köylülerimle birlikte Çorum girişinde maalesef esir alındık. Ağır işkenceler gördük. Hastanelerde bile yaralarımız sarılmadı. Köyümüze döndüğümüzde cenaze hazırlıklarımız yapılmıştı. Bu talihsiz olayı hiç unutamadım. Bu yaşadığımız kara günleri araştırıp aydınlatmak benim için bir yurttaşlık göreviydi." dedi.

Olayların arka planına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulunan Eral, çalışmasında ulaştığı bilgileri ve yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Çorum Adliyesinde staj yaptığım günlerde ve devamında en az 50-60 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı, evlerin yakıldığı, tarlalardan cesetlerin toplandığı o kara günlere dair alevisiyle, sünnisiyle toplum olarak birlikte yaşadığımız bu acı tramvayı araştırdım.

CİA AJANLARI PLANLADI

Gördüğüm acı gerçek karşısında şaşkına döndüm. Maraş'ı, Çorum'u (adı kitabımda yazılı) bir CIA ajanının planlayıp sahnelediğini tespit ettim. Aynı silahın farklı yerlerde, karşılıklı olarak kullanıldığını öğrenmek, önceden görevlendirilmiş kişilerin Camilerde Cuma namazında aynı anda kalkıp yaptıkları konuşmalarla "komünistler Aladdin Camiyi yaktı" yalanıyla halkı tahrik etmesi ve TRT'nin akşam haberlerinde aynı yalan haberi vererek yangına benzin dökmesi bu büyük oyunun birer parçasıydı.

Yaşadığım acıları kine, öfkeye dönüştürmedim. Tam aksine, bizi bölmek isteyenlere inat acıyı bal eyleyip toplum olarak bu tür provokasyonlara bir daha meydan vermeyelim, bu acıları bir daha yaşamayalım diye öğrendiğim acı gerçekleri yazmayı halkıma, ülkeme bir borç bildim.

Bizi bölmek isteyenlere inat; yaşadığımız acıları bilince, bilinci eyleme, eylemi barışa ve kardeşliğe dönüştürmek amacıyla; inadına sevgi, inadına barış, inadına kardeşlik, inadına birlik, inadına demokrasi şiarıyla bu kitabı yazdım.

Herkes bilmelidir ki; biz, Aleviyiz, Sünni'yiz, Türk'üz, Kürd'üz, Çerkez'iz, hep birlikte Türkiye'yiz.

Varsa eksik ve hatalarımın hoş görülmesi dileğiyle ve bu kitabı gelecek güzel yarınlarımızın doğmamış çocuklarına armağan ediyorum."

Eral, "Çaldıran'dan Çorum'a Anadolu'da Alevi Katliamları" isimli eserine ulaşmak isteyen okuyucuların Yavruturna Mah. Esnaf Evleri 1. Sokak 1/C adresindeki Şampiyon Kırtasiye 'den temin edebileceklerini söyledi.