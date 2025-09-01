CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kamu Çerçeve Protokolü’ne dahil edilmedikleri gerekçesiyle Türkiye genelinde greve çıkan yaklaşık 10 bin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanına destek vermek amacıyla Çorum SYDV’yi ziyaret etti.

Tahtasız, ziyaretinde Vakıf Müdürü Zekariya Doğan’dan süreç hakkında bilgi aldı. Grevdeki işçilerle bir araya gelen milletvekili, çalışanlara destek ve dayanışma mesajlarını iletti.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

Tahtasız, SYDV çalışanlarının taleplerini şu şekilde aktardı:

Kamu Çerçeve Protokolü’ne dahil edilmek,“Üvey evlat muamelesi” görmek istememek, hukuki statülerinin 4-D olarak tanınması, maaşlarının merkezden ödenmesi, sendika ücretlerinden yemek, yol vb. kesintilerin yapılmaması, maaşlarda iyileştirme, sosyal ve özlük haklarının düzeltilmesi.

CHP’li Tahtasız, işçilerin haklı mücadelesinin yanında olduklarını vurgulayarak, konunun TBMM gündemine taşınacağını ifade etti.