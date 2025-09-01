Arca Çorum FK’da Keçiörengücü iki şok sakatlık haberi geldi. Kaleci Hasan Hüseyin ve Atakan Cangöz cuma günki antrenmanda sakatlanınca Keçiörengücü maçı kadrosunda yer almadılar.

Kırmızı Siyahlı takımın cuma günü yaptığı antrenmanda topu çıkarmak isterken parmağından sakatlanan kaleci Hasan Hüseyin’in yapılan tetkikler sonucunda sol işaret parmağının kırıldığı tespit edildi.

Tecrübeli file bekçisinin 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Yine aynı çalışmada dizindeki ağrı nedeni ile çalışmayı yarıda bırakan Atakan Cangöz’ün ise çekilen MR sonucunda sağ diz bağ tendonunda ödem tespit edildi.

Cangöz bu nedenle Keçiörengücü maçı kadrosunda yer almadı. Atakan Cangöz’ün milli aranın ardından çalışmalara başlaması bekleniyor.

Sarıyer maçından sonra hastalığı nedeni ile serum tedavisi gören Eren Karadağ da Keçiören maçı kadrosuna alınmadı.