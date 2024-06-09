Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi üzerine söz alarak, konuşmasının son bölümünde Çorum’a verilen acemi birliği sözünü hatırlattı.

TBMM’de Milli Savunma Komisyonu Başkanı olarak bulunan dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yönelik konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“2018 seçimlerinde söz verilen acemi birliği için Kasım 2019 tarihinde, Çorum Valisi, AK Parti Belediye Başkan adayı, AK Parti Çorum milletvekilleri ve il başkanı ve ilçe başkan yardımcılarıyla beraber yerel seçimler öncesinde Çorum'a Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar'la görüşüp; buraya acemi birliği sözü verdiler. Bu söz 2019 Kasım ayında tekrarlanmasına rağmen maalesef acemi birliği beş yıldır Çorum iline yapılmamıştır. Buradan Hulusi Akar ve Çorum milletvekillerine, o dönemin görevlilerine sesleniyorum: Cumhurbaşkanı, Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'den, Sayın Hulusi Akar'dan verdikleri sözün gereğini yapmalarını, askerin sözü yerinde kalmaz diyorum.”