AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Ahlatcı, ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz ile gündeme dair sohbet etti.

‘BİLAL’E ANLATIR GİBİ İFADESİNİ KINIYORUM’

Ziyarette soru üzerine hızlı tren projesinin usulü ile ilgili eleştirilerde bulunan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a da cevap veren Ahlatcı, Tahtasız’ın son yaptığı açıklamayı kınayarak, “

Bilal’e anlatır gibi anlatıyorum demiş Sayın Tahtasız. Eğer kastettiği Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan bey ise bu laf düzeysiz siyaseti gösterir. Benim ismim Yusuf Ahlatcı. Bana anlatır gibi anlatabilir. Huzurunda olmayan kendisinin cevap veremeyeceği bir kişiye karşı ismini zikrederek, ona hakaret kastıyla bu şekilde bir kelime kullanmasını kınıyorum.

‘İHALE USULÜ SUÇSA SUÇ DUYURUNDA BULUNABİLİR’

Sayın Tahtasız anladığımız kadarıyla ihale mevzuatını, maliyet hesaplarını biliyor. Daha ihale olmadan Çorum’un 100 yıllık beklentisi ile alakalı ihale açık, şeffaf olmalı gibi değerli tespitlerde bulunuyor. Böyle birşey suç ise savcılığa müracaat edebilir.” dedi.

Tahtasız’a CHP’li belediyeler üzerinden de yüklenen Ahlatcı, “Kendisinin ihale hassasiyetini araştırdım, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi pazarlık usulü ihaleler yapıp 70 milyon gibi rakamları istedikleri kişilere verirken Sayın Tahtasız’ın “kamuya açık, şeffaf ihale yapılsın” diye açıklaması var mı diye baktım, göremedim. Kamuya açık olsa idi sesi de güzel kendisi de girebilirdi bu ihalelere. Çünkü hariçten gazel okumayı en iyi o beceriyor.

Tahtasız’a ve CHP’ye rağmen Çorum’un tren özlemini gidermek sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti’ye nasip olacaktır inşallah. Mücadelemiz memleket için” diye konuştu.