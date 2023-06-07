Çorum Belediyesi'nin ulaşılabilir şehir projeleri kapsamında hayata geçirdiği ÇORBİS uygulamasında abone sayısı 35 bine ulaştı. Artan ilgi ve talep üzerine istasyon sayısı 12'ye, bisiklet sayısı ise 96'ya çıkarıldı.

Çorum'da bisiklet kullanımını teşvik eden Çorum Belediyesi, ÇORBİS'i daha da yaygın hale getirmek için yeni istasyonlar kuruyor, bisiklet yolları yapıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Umut Radyo'da yayınlanan "Umut Gençlik Kulübü" programına konuk oldu. ÇORBİS uygulamasıyla ilgili bir soruya cevap veren Başkan Aşgın, özellikle gençler ve öğrenciler tarafından ÇORBİS bisikletlerinin yoğun olarak kullanıldığını söyledi.

Başkan Aşgın, "Hemşehrilerimiz tarafından, özellikle gençler, öğrenci kardeşlerimiz tarafından oldukça sevilen, takdir edilen ve kullanılan hizmetlerimizden birisi ÇORBİS oldu. Şehir içi ulaşımda bisiklet kullanmak isteyen hemşehrilerimiz; ÇORBİS abone noktalarından, istasyonlarda bulunan terminallerden, web sitemizden veya mobil uygulamamız üzerinden üyeliğini yapabiliyor." dedi.

8 istasyonla uygulamayı başlattıklarını belirten Başkan Aşgın, artan ilgi ve talep üzerine istasyon sayısını 12'ye, 56 olan bisiklet sayısını ise 96'ya çıkarttıklarını açıkladı. ÇORBİS'in şu anda 35 bin aboneye ulaştığını belirten Başkan Aşgın, bisiklet kullanımına olan ilginin kendisini memnun ettiğini ifade etti. Başkan Aşgın "Yeni istasyonlar eklemeye, yeni bisiklet yolları yapmaya devam edeceğiz." dedi. (Haber Merkezi)