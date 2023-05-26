FATİH BATTAR

Taş Ocağı'nda çatı malzemesi serdiği esnada 9 metre yüksekten beton zemine düşerek hayatını kaybeden 19 yaşındaki Furkan Ahmet Akgül, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merhumun cenazesi bugün Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dodurga'nın Berk köyünde toprağa verildi.

Bu arada AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay, talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden gencin ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.