Çorum'da eğitim sendikaları içinde 3 bin 44 üyesi ile Milli Eğitim'de Merkez İlçe'de yetkili sendika olan Türk Eğitim Sen, 'Yetki Şöleni' düzenledi.

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen şölene MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı ve Kamu Sen Başkan Vekili Talip Geylan, Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, Kamu Sen'e bağlı sendikaların başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, Türk Eğitim Sen'in eğitim çalışanlarının yılmaz savunucusu ve gür sesi olmaya devam edeceğini belirterek; "Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak, çalışan sayısına göre 3044 üyemiz ile Türkiye genelinde 4. sıradayız. 2021 yılında 1 farkla almış olduğumuz yetkiyi, 2024 yılında 194 farka çıkardık. Bu başarı hepimizindir." dedi.

GEYLAN: ÇORUM ŞUBEMİZ YETKİLİ 4 İLDEN BİRİ

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı ve Kamu Sen Başkan Vekili Talip Geylan ise Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi'ni başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, Çorum Şubesi'nin yetkili oldukları 4 ilden biri olduğunu ifade etti.

Geylan, toplantıda kamu çalışanların beklentilerini ve taleplerini dile getirerek şunları söyledi: "Kamu çalışanlarının en büyük beklentisi 3600 ek gösterge. 3600 ek gösterge kısmen hayat buldu ama eksikleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da taahhüdü olan birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi için gerekli çalışmanın bir an önce yapılmasını, Cumhurbaşkanımızın sözünün daha fazla sürüncemede bırakılmamasını istiyoruz. Kamu çalışanlarımızın, maaşlarının %15’lik vergi dilimine sabitlenmesini istiyoruz. Bir diğer önemli husus da mülakat komisyonlarının teşkilidir. Daha önceki tecrübelerimiz gösteriyor ki, önemli kısmı referansla tayin edilmiş olan komisyon üyelerinin “vicdanlarının mı yoksa referanslarının mı” süreci tayin edeceği önemli bir kaygı unsurudur."

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da teşkilatlardan gelen her problemleri güçleri yettiğince çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Dava arkadaşlarımın haklı olduğu davada hakkına el uzatanın elini, dil uzatanın dilini koparırım. Bu can bu bedende kaldığı müddetçe Türk milliyetçileri ve vatan sevdalıları olarak aynı çizgideyiz" diye konuştu.