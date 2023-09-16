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Ahlatcı Çorum FK Alt yapısında yaptığı özverili görevleri ile büyük takdir toplayan Talip Lambacı Alt yapının İdari Menejerlik görevine getirildi.

Ahlatcı Çorum FK alt yapısında yaptığı öz verili ve başarılı çalışmaları ile camianın takdirini kazanan Talip Lambacı gerek saha içinde gerekse saha dışındaki çalışmaları ile dikkat çekiyordu.

Kulüp Alt yapısının özellikle Gelişim Liglerinde takımların deplasmanlarında hep yanlarında olan ve futbolcu takibi ve bulunması konusunda da özverili çalışmalar yapan Talip Lambacı kulüp Alt Yapısının İdari Menajeri olarak yaptığı çalışmaların ünvanını almış oldu.

Talip Lambacı bu ünvan ile birlikte kırmızı siyahlı takım alt yapısında çevre illerdeki yetenekli isimleri kazandırmak için çalışmaları yoğunlaştıracak.