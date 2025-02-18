Ahlatcı Çorum FK bir günlük iznin ardından cumartesi günü sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına tam kadro başladı.

Cumartesi akşamı Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı maçın ardından futbolcular bir gün iznin ardından dün akşam saat 17’de tesislerde toplandılar.

Saat 18’de haftanın ilk çalışmasına çıkan kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla bir toplantı yaparak Kocaelispor maçını değerlendirdi ve yapılan hatalar konusunda mevkisel olarak uyarılarda bulundu.

Özbalta bu maçtan gereken dersleri alarak önlerine bakmaları gerektiğini belirterek tüm takımdan Adanaspor maçına motive olmalarını istedi.

Daha sonra ısırma hareketleri ile başlayan antrenman aerobik koşular ile devam etti.

Çalışmada son bölümde yarı sahada pas ile devam eden antrenman son bölümde oyun formatında taktık çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım Adanaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.