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Ahlatcı Çorum FK yeni sezonun ilk maçında pazar günü Tuzlaspor deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift kale maç ile sürdürdü.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan çift kaleye tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ile devam etti.

Çalışmada daha sonra önce yarı sahada sonra tüm sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Heyet Tuzlaspor maçının oyun taktiğini denedi.

Bu çalışma sırasında ilk maçta sahaya süreceği on birde bazı mevkilerde forma vereceği isimleri belirlemek için arayış içinde olduğu gözlenen Tahsin Tam sık sık uyarılarda bulundu.

Çorum FK Tuzlaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından kırmızı siyahlı takım yarın Ankara’dan uçak ile İstanbul’a gidecek.