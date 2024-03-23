Taekwondo Gençler Türkiye Şampiyonası için şehrimizde bulunan Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat İkincisi Bakanlık Müşavirimiz Bahri Tanrıkulu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Beraberinde Devlet Sporcusu ve Milli Takım Teknik Direktörü İlhan Aşkın ile Milli Takım Antrenörleri Ramazan Akçadağ, Mustafa Dolaş ve Fatih Arı ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret eden Bahri Tanrıkulu Belediye olarak spora verdikleri destek ve tesisler için teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Başkan Aşgın Çorum’da spor için yaptıkları tesisler ve faaliyetler konusunda bilgi verdi Taekwondo branşınında yeniden eski başarılı günlerine döneceğine inandığını söyledi.