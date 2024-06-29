Çorum FK ve spor haberleri ile bilinen Çorum Spor Haberleri mecrası yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sayılı şirketleri arasına giren Ahlatcı Holding ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'ya mesaj gönderdi.

Mesajda, Çorum FK'nin mali olarak kadro yapılanmasi için bütçe açığının sadece Ahlatcı Holding sponsorluğunda kapanacağının düşünüldüğü ifade edilerek, şöyle denildi:

"Değerli büyüğümüz Ahmet Ahlatcı ve Ahlatcı Holding'e açık talebimizdir.

Çorum FK ismi ve Ahlatcı Holding'in bir bütünü oluşturarak şehrimizin en büyük marka değerleri olduğunu bu sezon tüm Türkiye'ye göstermiştir. Geçen sene olduğu gibi bu senede Ahlatcı Holding ismini gururla taşımak istiyoruz. Ahmet Ahlatcı beyefendinin en büyük hayallerinden biri Çorumspor'un süper lige çıkması olduğunu biliyoruz. Mali olarak kadro yapılanması için bütçe açığımızın sadece Ahlatcı holding sponsorluğunda kapanacağını düşünmekteyiz. Ahmet Ahlatcı Bey ve holding yönetimimizden isim sponsorluğu konusunda pozitif maddi destek düzenlemesi talep ediyoruz."