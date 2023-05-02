HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın geçtiğimiz Mayıs ayında Murat Yıldırım ile bu yola çıkarken tek hedeflerinin 56 yıllık hasrete son vermek olduğunu ve bugün bunu büyük oranda başarmanın gururu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yalçın, Çorum’un çocuklarının artık sadece 3. ligde değil 1. ligde oynama şansı bulacak olmalarının kendisi için inanılmaz bir mutluluk olduğunu söyledi.

Yalçın maç sonu yaşadığı duygu yükü ile yaptığı açıklamada ''Gerçekçi olmak gerekirse kulübü aldığımızda takımı sahaya çıkarabilirmiyiz diye endişe etmedik değil. İlk olarak Muhsin başkanıma gittiğimizde ‘Memleketimizin insanını sevindirip mutlu edebilirlimiyiz’ dedi.

Bizde başarırız dedik yanımızda olursanız bayrağı en yukarıya taşırız dedik.Allah razı olsun bize inandı ve güvendi. Burdan bir teşekkür de Cantürk Başkana. İlk onun yanına gitmiştim düğmenin ilk yakısını o ilikledi sonrası geldi. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum.

Benim hayalim Çorumspor'da oynamaktı ve hayalimde ki takımda oynamakta nasip oldu. Hep 3. ligdeydi. Bende her seferinde 3. ligde oynamak durumunda kaldım. Beş kez kovuldum geri geldim. Ama artık Çorumumuzda yetişen çocuklar inşallah 1. ligde oynasın. 1. Lige çıkalım oranın tadını alalım. Orada da belki daha farklı şeyler düşünürüz. Daha farklı şeyler yaparız ve memleketimizi süper lige çıkarırız. Tarif edilemeyen bir duygu yaşıyorum. Çorumspor benim iki çocuğum Çorumspor en büyüğü.

20 Mayıs’ta kulübü devraldık ve 20 Mayıs’ta da sezonun son maçında inşallah şampiyonluk kupasını kaldıracağız. Rabbim bize bu günleri gösterdi duygularımı anlatmam mümkün değil emeğu geçen herkese teşekkür ediyorum, şimdi kupayı kaldırmak için kalan üç maçımızdan istediğimiz puanları alarak sezonu erken bitirmek istiyoruz’ dedi.