Anahtar Parti (A Parti) Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, “meclis kürsüsü terör propagandasına dönse dahi, bu milletin ortak sesi ve ruhu, tek vatan, tek bayrak, tek millet ilkesinden asla şaşmayacaktır” dedi.

Müstet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan zafiyetin ne tarih, ne de milletimiz tarafından asla affedilmeyeceğini dile getirerek, “Bu durum, sözün bittiği yer olmakla kalmıyor, devlete, millete ve terörle mücadelemize indirilen ağır bir darbedir” ifadesini kullandı.

A Parti İl Başkanı Müstet, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“SİYASETİN RUHUNA İŞLEYEN DERİN BİR KİRLİLİK”

“Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi olan Meclis’te vatan hainleri lehine slogan attırılması, sadece anlık bir utanç tablosu değil, yıllardır süregelen siyasi erozyonun acı ve keskin bir yansımasıdır.

Bu durum, sözün bittiği yer olmakla kalmıyor, devlete, millete ve terörle mücadelemize indirilen ağır bir darbedir.

Düşünün ki, bu toprakların evlatlarının katili olan terörist başının bir kahramanmış gibi sloganlarla alkışlanmasına sebep olunabildi. Bu, Meclis’in ve siyasetin ruhuna işleyen derin bir kirlenmedir; evlatlarının katillerine tezahürat yaptıran bir hükümetin, seçmenine, milletine, gazisine, şehidine karşı düştüğü rezil bir durumdur. Tarih de, millet de bu zafiyeti affetmeyecektir.

VERİLEN TAVİZLERİN BİRİKEN TORTUSU

Bu utanç verici tablonun kaynağını dışarıda aramak beyhudedir; zira o kapıları bizzat açan, zemini bizzat hazırlayan, bir dönem "çözüm süreci" perdesi altında İmralı ile masalar kuran iktidar ortaklığıdır. Kürsüden "Amed" diye seslenilmesi, "Kürdistan" hayallerine övgüler düzülmesi ya da terörist başının isminin zikredilmesi, esasen o koltukları elde tutma uğruna verilen tavizlerin biriken tortusudur.

İktidar cenahının milliyetçiliği bir seçim enstrümanına indirgeyip, terörle mücadeleyi kendi siyasi ajandası için istismar etmesinin bedeli ağır ödenmektedir. Dün meydanlarda İmralı mektuplarını okutanlar, PKK'yı siyasetin koridorlarına taşıyanlar, HDP'yi meşrulaştıranlar, şimdi o açtıkları kapıdan sızan ihanet seline şaşırmamalıdır.

“BU VATAN, ATATÜRK'ÜN CANI PAHASINA EMANETİDİR”

Meclis, devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e değil, devleti bölme hevesinde olanlara alkış tutulan bir arenaya dönüştüyse, bu sadece siyasetin bir hatası değil, apaçık bir ortaklık ve zafiyettir. Bu eser, ne yazık ki koltuk uğruna ülkenin milli ve manevi sınırlarını eritenlerin imzasıdır. Ancak bu milletin sabır ve feraseti sınanmamalıdır. Bu vatan, bir avuç siyasi çıkar uğruna pazarlık masasına yatırılacak bir meta değil, Atatürk'ün canı pahasına emanetidir.

“BÖLÜCÜ HAYALLERE GEÇİT VERMEYİZ”

Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları, ne "Amed" gibi dayatmalara ne de "Kürdistan" gibi bölücü hayallere geçit verecek kadar kalın ve kırmızıdır.

Meclis kürsüsü terör propagandasına dönse dahi, bu milletin ortak sesi ve ruhu, tek vatan, tek bayrak, tek millet ilkesinden asla şaşmayacaktır. Bu duruş, siyasi hesapların üstünde, sonsuza kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz teminatıdır.”