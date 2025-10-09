Arca Çorum Futbol Kulübü'nün yeni CEO'su Derya Hırka oldu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Arca Çorum Futbol Kulübü olarak, yönetim yapımızı güçlendirme ve profesyonel yapımızı daha ileriye taşıma hedefimiz doğrultusunda iki önemli görevlendirme gerçekleştirdik.

Kulübümüzün CEO’luk görevine Derya Hırka Sportif Direktörlük görevine ise Mustafa Soley getirilmiştir.

Yeni görevlilerimizin bilgi birikimi, vizyonu ve çalışma azmiyle kulübümüzün hedeflerine önemli katkılar sunacaklarına inanıyoruz.

Her iki isme de yeni görevlerinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.