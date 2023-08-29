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Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Tarihi Kent Meydanı Projesinin ihalesi yapıldı.

Yeni Belediye Hizmet Binası’nda Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ihaleye tek firma katıldı.

Üçtutlar ve Çöplü Mahalleleri sınırlarında bulunan, Tarihi Kültür Yolunun devamı niteliğinde olan ve Koruma Amaçlı İmar Planında meydan olarak işaretli yaklaşık 5300 m2 alanda yapılacak Meydan Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin ihalesi dün gerçekleştirildi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın’ın başkanlığında internet ortamında 29 milyon 880 bin 688 TL yaklaşık maliyetle yapılan ihaleye katılan tek firma Kardeş Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi 24 milyon 770 bin TL teklif verdi.

Yapılacak olan değerlendirmenin ardından ihalenin sonucu açıklanacak.

İhale şartnamesine göre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yüklenici firmaya yer tesliminin yapılması ve 105 günde işi bitirmesi gerekiyor.