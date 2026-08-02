CHP Çorum İl Başkanlığı görevine getirilen Tuncay Yılmaz, görevlendirmenin ardından yaptığı ilk açıklamada, son günlerde kendisine yönelik "atanmış başkan" eleştirilerine cevap verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, kendisini eleştirenlere bu kez aynı hassasiyeti yeni atamalar karşısında da göstermeleri çağrısında bulundu.

Yılmaz, günlerdir "atanmış başkan" ifadeleriyle hedef alındığını ve bu yönde çok sayıda paylaşım yapıldığını belirterek, eleştirilerin ilkesel olup olmadığını sorguladı.

Tuncay Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Atanmış başkan diyerek günlerdir beni eleştirdiniz, 'atanmış başkanınız hayırlı olsun' diyerek paylaşımlar yaptınız. Sürekli seçilmiş başkan vurgusu yaptınız.

Şimdi buyurun, meydan sizin. Madem seçilmiş başkan ilkesini bu kadar savunuyordunuz, bugün atanan başkanınıza neden sessizsiniz? Çıkın ve düşüncelerinizi açıkça ifade edin. Yoksa işinize gelmediği zaman görmezden gelmeyi mi tercih ediyorsunuz?"