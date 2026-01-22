Vali Ali Çalgan, Tarım TV’de gazeteci Ercan Gürses’in moderatörlüğünü yaptığı ‘Şehrin Güvencesi’ programına konuk oldu.

Çorum’un tarihinden sanayisine, mutfağından tarım ve üretim gücüne kadar her yönüyle görülmesi gereken bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, kente ziyaret çağrısı yaptı.

Programda Vali Çalgan, kentin tarihi, ihracat rakamları ile tarım ve hayvancılık alanlarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘KIYMETLİ BİR TARİHİMİZ VAR’

Çorum’un 7 bin yıllık tarihi olan bir kent olduğunu dile getiren Çalgan, “Hititlere başkentlik yapmıştır. M.Ö. 1200 ila 1600 yıllarında hüküm sürmüş Hititler, Anadolu’daki ilk organize devlettir. O dönem Mısır Krallığı ile birlikte dönemin süper güçlü devletleri arasında yer almış ve başkenti Çorum’daki Hattuşa olmuştur.

Ayrıca Hititler ile Mısır Krallığı arasında Kadeş Savaşı olmuştur. Beş yıl süren savaşın ardından sulh ilan edilmiş ve dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması imzalanmıştır. Kadeş Barış Antlaşması’nın replikası şu anda barışın simgesi olarak BM binasında bulunmaktadır.

Çorum’un çok önemli ve kıymetli bir tarihi vardır. Bir kısım yabancı kaynaklarda ve bazı dini metinlerde Çorum’a kutsiyet atfedilir. Bu kaynaklarda bile Çorum ve Çorum’u içine alan bölgeye çokça yer verilmiştir.

Bu topraklar insanların yaşaması için uygun bir ortam sunmaktadır. Zengin tarım toprakları, su kaynakları ve uygun iklim koşulları bir araya gelmiştir. Tarihi araştırmalara göre 7 bin yıldır bu topraklarda insanoğlu yaşamıştır” dedi.

‘137 ÜLKEYE TARIM MAKİNELERİ SATIYORUZ’

Çorum’un tarım kenti olduğuna dikkat çeken Çalgan, ihracat rakamlarında tarımda 34’üncü sırada olduğunu, toplam ihracat rakamlarına bakıldığında ise 11’inci sırada yer aldığını hatırlatarak, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “ Tarımda neden lokomotiftir? Sanayileşmenin ilk adımları tarıma dayalı sanayi ile atılmıştır. Çorumlu önce değirmen kurmuş, sonra un fabrikaları kurmuştur. Şimdi ise un fabrikalarının makinelerini üretmektedir ve dünyanın 137 ülkesine tarım makineleri satmaktadır. Sadece Orta Doğu ve Avrupa’ya değil, gelişmiş ülkelere de ihracat yapmaktadır. Bu noktada tarımın Çorum’daki yeri bambaşkadır.

5,5 milyon dekar tarım arazisi vardır. Bunun 1,5 milyonu sulanabilmektedir. Sulanabilir tarım arazilerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, mahalli imkânlarla göletler, sulama kanalları ve arazi toplulaştırmalarıyla sulanabilir tarım arazisi oranını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

‘NOHUT VE YEŞİL MERCİMEK ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’DE 5 İL ARASINDA’

1 milyon dekar alan sulanmaktadır. İlimizde susuz tarım da yapılmaktadır. Buğday, leblebinin hammaddesi olan nohut ve yeşil mercimek üretiminde Türkiye’de ilk 5 il arasındayız. Çorum, çeltik yetiştiriciliğinde de iyi bir noktadadır. Kızılırmak’ın geçtiği Bayat, Osmancık ve Kargı ilçelerimizde pirinç yetiştirilmektedir. Pirinç yetiştiriciliğinde ülkemizde 5. sıradayız. Osmancık 97 markasıyla tescilli, özel bir ürünümüz vardır. Çiftçilerin beklentilerini karşılayan, tüketicilerin damağına hitap eden kaliteli bir pirinçtir.”

‘ÇORUM SADECE LEBLEBİSİ İLE ÜNLÜ DEĞİL’

Toprak bütünlüğü açısından Çorum’un 81 il içerisinden 19’uncu sırada olduğunu ifade eden Çalgan, “ Tarım toprağı açısından ise 10. sıradayız. Topraklarımızın önemli bir bölümü tarım toprağıdır. İlimizin yüzde 37’si ormanlarla kaplıdır.

Tarımda marka şehir olmaya aday bir iliz. Bu yönümüzün yeterince bilinmediğini, sadece leblebimizin tanındığını düşünüyoruz. Çorum’un sadece leblebi ile ünlü olmadığını ifade ediyoruz. Yağlı bitkilerde önemli bir ayçiçeği ekim alanına sahibiz. Tarımsal hayvan yemi olarak kullanılan tritikale üretiminde de önemli bir konumdayız” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’NE SAHİBİZ’

Hayvancılık noktasında da Çorum’un iyi bir yerde olduğunu vurgulayan Çalgan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “225 bin büyükbaş, 270 bin küçükbaş hayvanımız bulunmaktadır. Hayvancılıkta iyi bir yerdeyiz ancak bunu yeterli görmüyoruz. Hayvan sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu yönde gayret içerisindeyiz ve geleceğe dair ümitliyiz. Türkiye’nin en önemli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne sahibiz. Örnek bir yapılanma mevcuttur.

Yumurta üretiminde ilk 10 il içerisindeyiz. Türkiye’de üretilen her 10 yumurtadan biri Çorum’da üretilmektedir. 40 bin arılı kovanımız vardır. Anadolu arı ırkının ana vatanı ve gen merkezi Çorum’dur. Bunun yaygınlaştırılması ve canlandırılması için çalışmalar sürmektedir.

Sanayi Bakanlığı geçen yıl destek vereceği ürün alanlarını tespit etmiştir. Likit yumurta ve yumurta tozu, desteklenecek alanlar arasında yer almıştır. Başvurular bulunmaktadır ve talepler değerlendirilmektedir. Sahada üreticilerimizin gayretini ve yeni ürün arayışını gördükçe mutlu oluyoruz.

Çorum, tarım kültürü çok üst düzeyde olan bir kenttir. Tarihten bahsettik. 3.500 yıl önce bulunan tabletlerde buğdayın nasıl işleneceği, ekmeğin nasıl yapılacağı ve nasıl mayalanacağına dair bir kültür ve bilgi birikimi vardır. Bu durum, tarımda en iyi seviyeye gelmenin temel dinamiği ve altyapısıdır.

Leblebi bizim için özeldir. Her yerde üretilmektedir ancak leblebi denilince marka olarak akla Çorum gelmektedir. Bunun birçok sebebi vardır. Öncelikle özel bir nohut cinsinden yapılmaktadır. İkincisi, geleneksel bir kavurma yöntemi vardır. Nohudun sabırla ve ustalıkla işlenmesi sonucunda leblebi üretilmektedir. Coğrafi işaretli bir ürünümüzdür. İhraç ürünümüzdür ve sınırlarımızın ötesinde varlığını hissettiren bir marka üründür.

‘GELİN ÇORUM’U GÖRÜN’

Şu çağrıyı yapıyoruz: Gelin Çorum’u görün. Gastronomisini, mutfağını, sanayisini görün, tarihini, tarımdan sanayiye üretim kapasitesini görün. Herkesi Çorum’a misafir olmaya davet ediyorum.

Çorum tarımı için hedeflerimiz; birincisi, sulanabilir tarım arazisini artırarak tarıma hizmet etmektir. İkincisi ise kuraklığın dünyanın ortak bir sorunu olduğu gerçeğinden hareketle, daha az su tüketimine ihtiyaç duyan ürün çeşitlerini Çorum’da yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.”