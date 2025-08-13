Sungurlu'da gece saatlerinde bir kişi tartıştığı şahsı tabancayla ateş ederek, bacaklarından vurdu.

Edinilen bilgilere göre; Sungurlu Dr. Erbakan Caddesi Şehir Parkı karşısında meydana gelen olayda, O.K isimli şahıs bilinmeyen bir nedenle tartıştığı M.S.A'yı tabancayla ateş ederek bacaklarından vurdu.

Kanlar içinde kalan M.S.A., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayda yaralınan M.S.A.’nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, şüpheli O.K yakalamak için çalışma başlattı.

(Sungurlu’nun Sesi Gazetesi)