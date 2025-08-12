Ankara’da faaliyet gösteren HİMA Ambalaj firmasının sahibi Çorumlu iş insanı Mehmet Akkaş, memleketine Türkiye’nin 5. büyük ambalaj tesisini kurmaya hazırlanıyor.

HİMA Ambalaj firması sahibi Mehmet Akkaş, yaptığı açıklamada, Sungurlu’da uzun yıllar esnaflık ve sivil toplum kuruluşu başkanlığı yaptıktan sonra 2009 yılında Ankara Kahramankazan’da ambalaj tesisi kurduğunu söyledi. Tesiste; balonlu naylon, naylon branda, streç, koli bantı, paketleme şeritleri, yatak torbaları ve şilink naylonları gibi ürünlerin yanı sıra, tanınmış firmalara özel baskılı ürünler ürettiklerini ifade etti.

Türkiye’nin önde gelen endüstriyel ambalaj tedarikçilerinden biri olarak sektördeki bilgi, birikim ve tecrübesiyle Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine (OSB) Türkiye’nin 5. büyük ambalaj tesisini kurmayı planladığını belirten Akkaş, OSB’de tahsis edilen arsada proje sürecinin tamamlanmasının ardından inşaata başlayacaklarını kaydetti.

Mehmet Akkaş, kurulacak tesisin endüstriyel ambalaj alanında Türkiye’deki 5 büyük tesis arasında yer alacağını belirterek, üretimin yüzde 70’ini ihraç edeceklerinin altını çizdi. Doğup, büyüdüğü memleketine yatırım yapmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Akkaş, “Savunma sanayinin merkezi haline dönüşen Sungurlu’ya bizde yatırım yaparak destek olacağız. Sungurlulu olarak ilçemizin gelişmesi adına elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.