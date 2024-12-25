Kocaelispor’da İsmet Taşdemir dönemi resmen başladı ve tecrübeli teknik adam yeni takımı ile antrenmana çıktı.

Çorum FK’da başarılı bir sezon geçirdikten sonra Bodrumspor’da şampiyonluk sevinci yaşayarak Süper Lige yükselen İsmet Taşdemir, Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

1’inci Lig ekibi Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına girdi. Yeşil siyahlı ekip, son olarak Bodrumspor’u çalıştıran İsmet Taşdemir ile anlaştı. Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir, Bodrum FK’daki görevinde birlikte çalıştığı 5 ismi teknik ekibine dahil etti. Ayrıca, ekibe bir de antrenman bilimci katıldı. İsmet Taşdemir’in ekibinde, Hakan Dolutaş - Yardımcı Antrenör, Veysel Aturgil - Kaleci antrenörü, Fatih Çiçek – Kondisyoner, Ali Gürsel – Analist, Doç. Dr. Hüseyin Gökçe, Antrenman bilimci görev yapacak.