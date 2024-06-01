Bir sezon Çorum FK’da da görev yapan Teknik Direktör İsmet Taşdemir üç sezonda iki şampiyonluk ve bir final oynama başarısı göstererek Bodrum FK’yı Süper Lige taşımayı başardı.

1. ligde sezonu dördüncü olarak tamamlayan Bodrum FK çeyrek final maçında Boluspor’u evinde 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı final maçında ise Çorum FK ile Çorum’da 1-1 evinde ise 0-0 berabere kaldığı maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltı atışları sonucunda Çorum FK’ya 5-4 üstünlük kuran İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrum FK takımı finalde Sakaryaspor’un rakibi oldu.

Yarı final iki maçında da yaşanan bariz hakem hataları iki maçında önüne geçti. İsmet Taşdemir’li Bodrum FK finalde Sakaryaspor önünde ilk yarıda etkili bir futbol ortaya koydu savunma hatasında Gökdeniz’in golü ile 1-0 öne geçti.

İlk yarının sonlarında Sakaryaspor’da Rodman kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda Sakaryaspor’un mücedele ile maça tutunma çabasına Bodrum FK ikinci golü atamayınca 72. dakikada Dimitrov ile yeşil siyahlı takım beraberliği sağladı. Normal süre 1-1 berabere bitti.

Uzatmaların ilk devresinde Celutska’nın kafa golü ile yeniden öne geçen Bodrum bu devrenin uzatmalarında Tunahan’ın golü ile farkı ikiye çıkardı ve kalan bölümde rakibine şans tanımadı ve maçtan 3-1 galip ayrılarak Süper Lige yükselen takım oldu.

Bodrum FK futbolcuları kupa ile basın toplantısına girerek, Teknik Direktör İsmet Taşdemir’i ıslatıp Süper Lig'e yükselmelerini kutladı.

Trendyol 1. Lig Play-off finalinde Bodrum FK, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmalar sonucunda Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Şu anda söyleyecek kelime bulamıyorum. Dile kolay 3 sene ve her sene play-off ve final oynadık. Geçen sene canımız çok yanmıştı, çok üzülmüştük. Bu sene yarım kalan hikaye demiştik. Bu sene o yarım kalan hikayeyi bitirdiler” dedi.