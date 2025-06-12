Bandırmaspor’da Sportif Direktör Erkan Taşkıran da görevi bıraktı. Kulüp Başkanı ve Onursal Başkanının görevi bırakmasının ardından iki yıldır kulüpde Sportif Direktör olarak görev yapan Erkan Taşkıran yayınladığı bir mesajla Bandırmaspor’a veda etti.

Taşkıran veda mesajında ‘Aktif futbolculuk döneminde formasını terleterek şampiyonluk yaşadığım, 2023 yılında ise sportif direktörlük görevine başladığım Bandırmaspor’dan ayrılmış bulunuyorum. Bu onurlu arma altında hem futbolcu hem yönetici olarak görev yapmış olmanın gurununu her zaman taşıyacağım.

Başta her daim yanımda olan aileme ve bu görevi bana layık gören Onursal Başkanımız Onur Geçmez’e sonsus teşekkür ederim. Bandırmaspor’a başarılarla ve kupalarla dolu sezonlar diliyorum’ dedi.