Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisinde Çorum’u temsil edecek üyeler seçimle belirledi.

TBB Meclisi üye seçimi dün Çorum Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında yapılan toplantı İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Yoklamanın ardından TBB Meclisi üyelikleri için teklifler alındı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın doğal üye olduğu TBB Meclisi için yapılan gizli oylama da belediye başkanı kontenjanından, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan ile belediye meclisi üyeliği kontenjanından Erdoğan Cengiz seçildi.