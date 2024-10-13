Yeni yasama dönemine başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi​'nin önünde yoğun bir gündem var. AK Parti Grubu, önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunmayı planladığı 6 önemli yasa teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

TBMM'de öncelikli olarak gündeme gelecek düzenlenmelerden biri 9'uncu yargı paketi​ var. Pakette; istinaf sürelerinin kısaltılması ve kadının evlenmeden önceki soyadını kullanabilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

ERDOĞAN: CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın da duyurduğu, "cezasızlık algısını ortadan kaldıracak" yeni bir yargı paketi de hazırlık aşamasında... Sunulacak paketle; infaz sisteminde önemli değişiklikler ve iyi hal indiriminin kaldırılması gibi düzenlemeleri içerecek.

RUHSATSIZ SİLAH

İçişleri Bakanlığı tarafından Jandarma, Sahil Güvenlik ve ruhsatsız silahlarla ilgili bir yasa teklifi de hazırlanıyor. Bu teklif, ruhsatsız silah taşıyanların tutuklu yargılanıp cezaevine gönderilmesini öngörüyor.

REKABET KURUMU'NUN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Rekabet Kurumu'nun yapısına ve işleyişine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bir başka teklif üzerinde de çalışmalar sürüyor. Aynı zamanda, sıfır karbon ayak izi ve sıfır atık projelerine dair düzenlemeleri içeren bir paket Meclis'e sunulacak.

SIFIR ATIK PROJELERİ

Son olarak, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak kurulması planlanan Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor.