Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney beraberindeki heyetle genel kurulda yeniden seçilen Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ile yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türk Eczacıları Birliği 2.Başkan Cenk Kes, Sayman Uğur Elik, Merkez Heyeti Üyesi Alper Pehlivanlı, 6.Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan,

37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, 41. Bölge Tokat Eczacı Odası Başkanı Tamer Tekeli, 24.Bölge Ordu Eczacı Odası Başkanı Hakan Öztekin, 47.Bölge Amasya Eczacı Odası Başkanı Serkan Zobu, 22.Bölge Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez ve Bölge Eczacı Odalarının yöneticileri ile birlikte Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ve yönetim kurulunu ziyaret eden Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Çorum Eczacı Odası Genel Sekreteri Çelebi Ayvaz, Sayman Doğuhan Koçak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Abdul Samed Erdal, Serhat Battal Külük, Ceyhun Karakuş, Ayşenur Kaya ve Büyük Kongre Delegeleri Sönmez Çalışkan ile Hamdi Kartal’da hazır bulundular.

Ziyarette, eczacılık mesleğinin mevcut durumu, örgüt yapısının güçlendirilmesi çözüm önerileri ve eczacılık mesleğinin geleceğine dair değerlendirmelerde de bulunuldu.

Erol Afacan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney ve beraberindekilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)