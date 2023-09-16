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Ahlatcı Çorum FK ligin beşinci hafta maçında bugün saat 19’da Ümraniyespor deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Ligin ilk dört haftasında evinde oynadığı iki maçıda puansız kapatan kırmızı siyahlı takım deplasmanda oynadığı iki maçı ise kazanarak 6 puanla yedinci sırada yer almıştı.

Kırmızı Siyahlı takım milli takım arasının ardından bugün deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının son antrenmanını dün akşam İstüanbul’da yaptı.

İki deplasman maçından üç puanla dönen kırmızı siyahlı takım bu başarısını Ümraniyespor deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Ahlatcı Çorum FK’da bugün saat 19.00’da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadında oynanacak maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Ev sahibi Ümraniyespor ise lige kötü bir başlangıç yaptı. İlk dört haftada iki galibiyet ve bir beraberlik alan henüz üç puan sevinci yaşayamayan kırmızı beyazlı takımda Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrılırkın yerine Mustafa Gürsel getirildi.

Yeni teknik direktör gözetiminde milli takım arasını iyi değerlendiren Ümraniyespor’da transferde son günlerin en hızlı kulüplerinden birisi oldu.

Ümraniyespor taraftarları kadar İstanbul’da oturan Çorumlularında maça büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Beinsport ve TRT Avaz kanallarından canlı olarak yayınlanacak.