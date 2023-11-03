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HARUN AKKAYA

Ahlatcı Çorum FK yarın ligin 11. hafta maçında sahasında oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tesis sahasında Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan çalışmaya Berkay Can ve Thomas Verheydt dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması ile devam antrenman daha sonra önce yarı sahada son bölümde ise tam sahada yapılan çalışmada Teknik Direktör Tahsin Tam Keçiörengücü maçının provasını yaptırdı. Bu çalışma sırasında Tahsin Tam yarın ki maçta futbolculara dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler verdi rakibin artıları ve eksilerini anlatarak özellikle hücum oyuncularından yapmalarını istediklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı hafif bir çalışma ile Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından tesislerde kampa girecek.