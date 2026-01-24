Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı 2026 yılını genel seçimlere hazırlık yılı ilan etti.

Bu kapsamda Ticaret ve Sanayi Odası’nda İl İstişare Kurulu toplantısı düzenlendi.

Toplantıya MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Kamu Sen İl Başkanı Emir Dağaşan, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 2026 yılını seçim hazırlık yılı olarak gördüklerini belirterek; ‘Tek gayemiz ve ülkümüz Milliyetçi Hareket Partisi’ni Çorum’da birinci parti yapmaktır’ dedi

Göreve geldikleri ilk günden itibaren hedefleri belirleyerek çalışmalara başladıklarını belirten Çıplak; “Milliyetçi-Ülkücü harekette bir gönül seferberliği başlattık. Milliyetçi Hareket Partisi’nin parti politikasını benimseyen, liderimiz Devlet Bahçeli’nin düşüncelerini özümseyen herkesi partimize davet ettik. İl-ilçe toplantılarımıza özen gösterdik. Aylık toplantılarımızla camiamızla bütünleşmeyi ve birleşmeyi sağladık. 2.5 yılda yapılan faaliyet ve ziyaretlerle Milliyetçi Hareket Partisi’nin her alanda sahada olduğunun bir göstergesidir.” diye konuştu

Yarım asırlık Milliyetçi-Ülkücü hareketin siyasi arenasında Çorum’un hep ön safta yer aldığını vurgulayan Çıplak; “Bunun bilinciyle Çorum’a hizmet binası kazandırma hayali ile çıktığımız bu yolda mülkiyeti davamıza ait, tapusu milletimize ait il binamızı hizmete kazandırdık. Bu sadece bir gayrimenkul kazanımı değildir. Bu Milliyetçi Hareket Partisi’nin Çorum’daki varlığının kalıcı bir mührüdür. Bu eserler yarınlara bırakacağımız mirastır.” şeklinde konuştu

Parti olarak seçimlere hazırlık kapsamında yeni bir seçmen sistemi kurduklarını aktaran Çıplak, konuşmasının devamında şunları söyledi;

“Parti olarak seçimlerin daha sürekli ve daha akıcı gitmesi için 2026 yılını seçim hazırlık yılı olarak görmekteyiz. Bunun için ANKASİS adı altında seçmen iletişim sistemini kurduk. Projenin onurunu teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın’a tanıtımını yaptık ve proje iznini aldık. ANKASİS sistemiyle hedefimiz nettir. Merkez ilçede ilk etapta 15 bin kişiyi sisteme dahil edeceğiz. Bu sayede teşkilatlı bir güç olacağız. Bu sistem sayesinde Çorum merkezde parti teşkilatlarıyla birlikte seçmenler arasında bağı güçlendireceğiz, seçmeni birebir tanıyacağız ve seçmenle ilişkilerimizi sürekli güncel tutarak seçim başarısını kalıcı hale getireceğiz. Seçmenin taleplerini, beklentilerini ve sorunlarını takip edeceğiz, raporlamasını yapacağız. Bu proje Çorum’da elde edeceğimiz siyasi başarımızı daha yüksek oy oranına taşıyacaktır. Bu projeyi teşkilat olarak çok önemsiyoruz. Bu sistemi merkez ilçemiz başta olmak üzere Alaca, Osmancık, İskilip, Sungurlu ilçe teşkilatlarımız da çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışma bir sayı hesabı değil. Birlik, disiplin ve irade inşasıdır. Bu tesadüflerin değil, disiplinli çalışmanın kurumsal hafızanın sahaya yansıması, süreklilik ve istikrarın teminatı olacaktır. Durmayacağız, yorulmayacağız. Tek bir gayemiz, tek bir ülkümüz vardır. O da ; “Milliyetçi Hareket Partisi’ni Çorum’da birinci parti yapmaktır.”