Çorum Belediyesi Basın Birimi personellerinden Enes Tekinasa, Ayşe Nur Göçmen ile dünyaevine girdi.
Ercan-Müşkünaz Göçmen çiftinin kızı Ayşe Nur Göçmen, Mahmut-Hülya Tekinasa çiftinin oğlu Enes Tekinasa ile hayatını birleştirdi.
Dün akşam Garden Of Dream(Düşler Bahçesi)’de gerçekleşen düğün törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Tekinasa ve Göçmen aileleri ile davetliler katıldı.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, genç çiftin nikâhını kıyarak, mutluluklar diledi.
Hakimiyet, Enes-Ayşe Nur çiftini tebrik ederek, ömür boyu mutluluklar diler.
Editör: Yüksel Basar