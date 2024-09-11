İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ile birlikte Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Spectrum Roket Takımını ziyaret etti.

2022 yılında okul bünyesinde çalışmalara başlayan ve 2023 yılında TEKNOFEST Liseler Arası Roket yarışmasına kendi yapımları olan roketleriyle katılan ve 1835 metre (6022 feet) yükseğe çıkarak “En İyi Takım Ruhu” ödülü almaya hak kazanan Spectrum Roket Takımı Türkiye beşincisi olmuştu.

Aynı öğrencilerden oluşan Spektrum Teknoloji takımı ise geçen yıl ilk defa düzenlenen TEKNOEFST “Deneyap Kart Robolig” yarışmasında Türkiye ikincisi olmuştu.

Spectrum Roket Takımı, bu yıl da Roketsan-Novart Uzay Teknolojileri iş birliğinde ve TEKNOFEST altında düzenlenen 2024 Roket Yarışması’nda A1 (lise düzeyi) kategorisinde yer alan 3 raporlama aşamasını da geçerek finallere katılmaya ve atış yapmaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da Aksaray’da bulunan Hisar Atış Merkezi’nde 9-16 Eylül 2024 tarihleri arasında kendi üretimleri olan roketleriyle atış yapmaya hak kazanan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek yarışmalarda başarılar diledi.