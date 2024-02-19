Çorum Teknokent’te bulunan Abiotech Ar-Ge ve İnovasyon Ltd. Şti. ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark'ta bulunan Biyomit Ar-Ge Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından ‘Uygulamalı Real Time PCR ve Biyoinformatik Kursu’ düzenlendi.

16-17 Şubat 2024 tarihleri arasında uygulamalı olarak gerçekleştirilen kurs, Çorum Ticaret Sanayi Odası, Ünalyem ve MedSanTek sponsorluğunda düzenlendi.

Kurs kapsamında öğrencilere ve araştırmacılara, ‘Real Time PCR ve Biyoinformatik’ konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Abiotech Ar-Ge ve İnovasyon (www.abiotech.com.tr), sağlık, gıda, ziraat ve kimya alanlarında biyoteknolojik ürün geliştirmek, analiz ve danışmanlık hizmetleri sunmak, eğitim ve kurs düzenlemek amacıyla 2020 yılında Çorum Teknokent'te kurulmuş ilk ve tek Ar-Ge/Ür-Ge firması olarak faaliyet gösteriyor.