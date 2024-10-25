Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum İl Başkanı Gürol Matpan, yaptığı açıklamada Ankara Kahramankazan’da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısını şiddetle lanetledi.

Açıklamasında, “Alçakça yapılan bu saldırı sadece savunma sanayiine değil, aynı zamanda ülkemizin güvenliğine, bağımsızlığına ve geleceğine yapılmış bir saldırıdır” ifadelerini kullanan TEMAD Çorum İl Başkanı Gürol Matpan, “TEMAD olarak biz emekli astsubaylar diyoruz ki; hayatımız boyunca vatanımız ve milletimiz için terörle savaştık, teröristlerle mücadele ettik. Nice şehitler, nice gaziler verdik. Bu tür saldırılarla ülkemizi zayıflatmaya çalışanlar şunu çok iyi bilsin ki, emekli de olsak vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin huzuru için her an görevimizin başındayız.

Ülkemizin birliğini, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden Türk düşmanı, Türkiye düşmanı teröristlere karşı son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Terör biter, ancak o zaman bizim mücadelemiz biter. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar; ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Başımız sağolsun” dedi. (Haber Merkezi)