Çorum’un merkeze bağlı 60 haneli Kırkdilim köyünde problem bitmiyor.

PİS SU İÇTİKLERİNİ İDDİA ETMİŞLERDİ

Daha önce köylerin foseptik kuyularının kendi derelerine aktığını, kuyudaki suyun ana damarlarının dere bağlantısı olması nedeniyle pis su içtiklerini öne süren köy sakinleri, bunun yanısıra kanalizasyon, asfalt, kilittaşı ve su hatlarıyla ilgili dilekçe yazmalarına rağmen sorunlarının çözülmediğini söylediler.

Ayrıca, su sorununu gidermek için sondaj vurarak suya ulaşan Kırkdilim sakinleri, suyun pompalanması için gerekli olan elektrik enerjisi için abonelik alamadıklarını ilettiler.

Jeneratör ile çözüm bulduklarını aktaran Kırkdilim sakinleri, bunun da günlük maliyetinin 1500 TL olduğunu söylediler.

Köylüler, kendi imkanları ile açılan sondaj kuyusundan içme suyu deposuna getirilen suyun, tahlillerinin yapılarak, suya kanalizasyonun karışmaması için kanalizasyon hattının boru ile uzatılmasını talep ettiler.