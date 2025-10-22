602 yıllık tarihi caminin minaresi sapasağlam dururken 2007 yılında restore edilen İznik Ayasofya Camii'nin minaresi rutubet sebebiyle yosun tuttu.

Bursa'da 2007 yılında restore edilen İznik Ayasofya Camii'nin minaresi su alırken, rutubet sebebiyle yosun tuttu.

Uzmanlar, restorasyon sürecinde kullanılan malzeme ve uygulama hatalarının minaredeki bu bozulmanın temel sebebi olduğunu belirtti.

Öte yandan, sadece birkaç sokak ötede yer alan, 1423 yılında inşa edilen Mahmut Çelebi Camii'nin minaresinin tam 602 yıldır ayakta olması ve yapıda ne çatlak ne de rutubet izi olmaması dikkat çekti.

Asırlara meydan okuyan bu yapı, dönemin mimari kalitesini ve işçiliğini gözler önüne sererken, modern restorasyon projelerinin sorgulanmasına sebep oldu.

Uzmanlar, yapıların tarihi dokusuna zarar vermeden onarılarak yapılması gerektiğini, aksi halde kültürel mirası korumak yerine tahrip edildiğini söyledi.