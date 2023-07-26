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MURAT ÇETİN

Çorumlu Eğitimci, Sanayici ve İşadamları Derneği(ÇESİAD), üniversite sınavı sonrası da tercih döneminde öğrencilerin yanında olarak onlara destek veriyor.

ÇESİAD’tan yapılan açıklamada, üniversiteye gidecek öğrencilere tercih süreçlerinde ÇESİAD bursiyer öğrencilerinin okuduğu bölümleri tercih etmeyi düşünen öğrencilerin sorularının cevaplanacağı belirtildi.

Söz konusu form için öğrencilerin forma aşağıdaki linke tıklayarak doldurmaları istendi.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKyItUc15RiiACa4EbFaigQaWLzs2BhUjMIeNvGxbiIKmtYw/viewform?fbclid=PAAaadf76VKnWcGPd6GOcJvd95joJvXvrg5Hi-WqZDi8oK33HqY11djVAWr1I&pli=1