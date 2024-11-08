Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmada bazı belediyelerdeki kayyum atamalarını değerlendirdi.

Başkan Aşgın, “Terörle mücadelede devletimizin yanındayız” mesajını verdi.

Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda gündem dışı açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, Mardin, Halfeti, Batman ve Esenyurt Belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

“Bu konuda Cumhur İttifakı'nın durduğu yer devletinin, milletinin yanıdır” diyen Aşgın terörle mücadele konusunda alınan kararları desteklediklerini ifade etti. Başkan Aşgın “31 Mart 2024'te 1406 tane belediye başkanı seçilmiş. Bugün sadece ve sadece 5 tanesi kayyumla muhatap. 1401 belediye görevine devam ediyor. Bu anlamda devlet hiçbir zaman durup dururken kayyum atamaz. Bu anlamda terörle mücadelede devletimizin yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Her zaman aziz milletimizin ve devletimizin yanında olmaya, FETÖ'sünden PKK'sına PYD'sine, KCK'sına hangi harfle ifade ediliyorsa edilsin o ifade edilen tüm terör örgütleriyle mücadeleye canımız pahasına şahadet pahasına mücadeleye devam edeceğiz” dedi.