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Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, süper Lig'de görev aldığı dönemde Trabzonspor ile karşı karşıya geldiğini belirterek, rakibin, geçmişi şampiyonluklarla dolu güçlü bir takım olduğunu kaydetti. Trabzonspor maçını önemsediğini vurgulayan Özbalta, "Bugün önemli bir müsabakaya çıkacağız. Maça çıkıp iyi şeyler yapmak istiyoruz. Bazı organizasyonlarımızı sahada yerine getirmek istiyoruz." dedi.

Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü olarak ligde 3. kez maça çıktığını hatırlatan Özbalta, "Ligde 3. maçımızı oynadık, gelişim sürecimiz devam ediyor. Oyuncularımız bizi dikkatli dinliyor ve gelişiyorlar. Bunun üzerine tutku ve coşku koyuyorlar. Bu anlamda takımımdan memnunum" diye konuştu.

Özbalta, bugünki maçta amaçlarının ortaya iyi bir oyun ve iyi mücadele koymak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Oyun artık iki yönlü oynanan bir oyun. Hem takım savunmasını iyi yapabilmelisiniz, hem de hücumda belli bir şablonunuz olmalı, belli resimleri çıkarabilmelisiniz. Avrupa futbolu artık bunu gerektiriyor. Biz de bunun üzerinde çalışmalarımıza teorik ve pratik olarak yoğun şekilde devam ediyoruz. İnşallah gidip, tertemiz bir oyun oynayıp, rakibimize saygı duyarak, istediğimiz skoru alarak maçtan ayrılmak istiyoruz."