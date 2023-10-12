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Basın İlan Kurumu’nun Ekim ayı Süreli Yayınlar Listesinde, yerel gazetelerin günlük tiraj bilgilerine yer verildi.

Çorum Hakimiyet Gazetesi büyük bir başarıya imza atarak kendi kategorisindeki iller arasında tirajda birinci oldu.

872 YEREL GAZETE İÇİNDE İSE 28'İNCİ

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerinde yer aldığı Türkiye geneli listede tiraj sıralamasında 872 yerel gazete içerisinde 28’inci sırada bulunan Hakimiyet, büyükşehirlerin dışındaki iller arasında ise ilk sıraya yerleşti.

ABONELERİMİZE VE OKUYUCULARIMIZA TEŞEKKÜR

Ülke genelinde yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen Çorum Hakimiyet ailesi olarak bizlerin bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan abonelerimize ve okuyucularımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.