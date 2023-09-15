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Ahlatcı Çorum FK’da Düzcespor kulüp müdürlüğünden ayrılan Hüseyin Özcan Tesis Akreditasyon Sorumlusu olarak göreve başladı.

30 yıldır Düzcespor Kulübünde Müdür olarak görev yapan Hüseyin Özcan kulübü Kayyum atanmasının ardından görevi bıraktı.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın Düzcespor formasını giydiği dönemde de görev yapan Özcan kırmızı siyahlı takımda göreve başladı.

Dün göreve başlayan Özcan kulüpte Tesis ve Akreditasyon Müdürü olarak göreve başladı.

Özcan göreve başlamasının ardından yaptığı paylaşımda ‘‘’30 yıldır büyük bir gururla,onurla,fedakarlıkla görev yaptığım,ömrümü verdiğim memleketimin takımı şanlı Düzcespor Kulübünden ayrıldıktan sonra, bugün itibarı ile TFF 1.lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü ile anlaşmış bulunmaktayım. Hakkımızda hayırlı olsun. Bundan sonra tüm bilgi, beceri ve tecrübemi Çorum F.K için göstereceğim.Saygılarımla’ dedi.