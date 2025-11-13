Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig ve 3. Lig'in müsabaka takviminin değiştiğini açıkladı.

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in iki hafta kaydırılması kararı doğrultusunda, ilk devrenin sonuna kadar oynanacak olan haftalar için belirlenen müsabaka takvimi değişti. Değişen tarihlere göre düzenlenmiş yeni müsabaka programları daha sonra ilan edilecektir. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları ise daha önce planlandığı şekilde oynanacaktır" denildi.